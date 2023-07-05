Новосибирская прокуратура проверяет инфекционную больницу, где умер 15-летний школьник

Прокуратура проверит качество оказанной медпомощи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку информации СМИ о смерти подростка в инфекционной больнице. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

– Прокуратура даст оценку качеству медицинской помощи, оказанной несовершеннолетнему, а также соблюдению порядков и стандартов ее оказания, – говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 5 июня стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование трагедии, произошедшей в Новосибирске, в результате которой умер семиклассник.

– Появилось обращение жителя Новосибирска о том, что в медицинском учреждении областного центра не соблюдались условия лечения, в результате чего наступило ухудшение здоровья и смерть его несовершеннолетнего сына, – говорится в официальной информации на сайте ведомства.

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