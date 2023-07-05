Глава СК Бастрыкин проверит смерть 15-летнего новосибирца в больнице

Глава СК взял дело семиклассника на контроль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 5 июня стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль историю трагедии 7-классника из Новосибирска. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте федерального ведомства.

— Появилось обращение жителя Новосибирска о том, что в медицинском учреждении областного центра не соблюдались условия лечения, в результате чего наступило ухудшение здоровья и смерть его несовершеннолетнего сына.

Руководитель следственного управления по Новосибирской области доложить Бастрыкину о результатах доследственной проверки и подробностях трагедии.

— Ребенок действительно скончался в больнице 26 июня, — ранее подтверждал источник КП-Новосибирск.

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