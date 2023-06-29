В новосибирской больнице умер семиклассник

В Новосибирске в одной из больниц Заельцовского района умер подросток — ученик седьмого класса.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске в одной из больниц Заельцовского района умер подросток — ученик седьмого класса. Трагедия произошла накануне.
— Ребенок действительно скончался в больнице 26 июня, — пояснил источник КП-Новосибирск.
КП-Новосибирск направила запрос Уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко с просьбой уточнить подробности случившегося.
В правоохранительных органах случившееся пока не прокомментировали.
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