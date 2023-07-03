Причина не в вейпе: раскрыты подробности гибели парня и девушки, умерших после отравления неизвестным веществом в Новосибирске

Парень и девушка, умершие после отравления неизвестным веществом в Новосибирске, погибли не из-за вейпа Фото: Олег ЗОЛОТО

Появились подробности гибели девушки и парня в Новосибирске. Трупы молодых людей нашли в квартире на Демакова. Сообщалось, что они умерли от отравления неизвестным веществом. Якобы рядом с телом девушки лежал вейп.

– Никакого вейпа рядом с ними не находили. Все произошло в квартире у самого парня. Молодые люди были знакомы. Есть подозрение, что девушка и парень могли отравиться наркотиками, – рассказал КП-Новосибирск источник.

Ранее сообщалось, что по факту трагедии в СК возбудили уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Причину смерти молодых людей установят судмедэкспертизы.

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