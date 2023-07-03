Рядом с ней нашли вейп: в Новосибирске девятиклассница умерла, отравившись неизвестным веществом

В Новосибирске девятиклассница умерла после отравления неизвестным веществом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске в квартире на улице Демакова обнаружили труп 17-летней девочки. По предварительным данным, несовершеннолетняя умерла после отравления неизвестным веществом. Рядом с телом школьницы нашли вейп. Проверку по факту трагедии организовали в прокуратуре.

– Прокуратурой Советского района организована проверка в связи со смертью школьницы. В рамках проверки прокуратура оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетней и ее семьей. При наличии оснований будут организованы иные проверочные мероприятия, – сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. По предварительным данным, школьница росла в благополучной семье. Не состояла на учете в ПДН.

Напомним, это не первая трагедия после курения детьми электронной сигареты. Ранее КП-Новосибирск писала, что в Бердске школьник умер, покурив вейп. Друзья мальчика рассказывали, что ему стало плохо после затяжки. Он упал и ударился головой. Врачи боролись за его жизнь. Однако спасти 15-летнего мальчика не удалось. Также «Комсомолка» писала об отравлении электронной сигаретой 11-летнего школьника. Мальчик выжил, его вовремя госпитализировали. У него диагностировали отравление курительной смесью тяжелой степени.

Подростки из разных регионов России умирают после курения «электронок». Так, сразу несколько трагедий произошли в Санкт-Петербурге. Там затяжка вейпа стала роковой для восьмиклассника. Бездыханное тело 14-летнего подростка нашли его родители. Взрослые сразу же вызвали скорую. Однако медики констатировали смерть мальчика.

Также в Санкт-Петербурге после курения вейпа умер 17-летний парень. Его друзья рассказали, что он покурил просроченную электронную сигарету.

Как объяснил нарколог Олег Стеценко, просроченный вейп выделяет пар с капельками никотина. При попадании в слизистую они крайне опасны. В связи с чем необходимо обязательно следить, не перегорела ли нить накаливания.

– А лучше всего вообще установить жесткий запрет на продажу всех электронных сигарет подросткам. И следить за производством этих жидкостей, чтобы они отвечали стандартам и не были смертельно опасны, – уверен эксперт.

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