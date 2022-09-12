Подростки сидели на бетонной плите. Фото: СК СК РФ по Новосибирской области

Под Новосибирском 15-летний школьник умер, покурив электронную сигарету: ЧП произошло на улице Рогачева в Бердске 9 сентября. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили подробности случившегося.

Друзья Миши* до сих пор не верят в случившееся: говорят, что мальчишка всегда любил спорт, в детстве борьбой занимался.

- Отчим у Миши в зал ходит, поэтому дома у них гири, штанги. Миша с ним тоже занимался, - рассказал КП-Новосибирск знакомый школьника. – В школе он хорошо учился и семья у него очень хорошая.

По словам знакомых мальчика, после школы он поехал к тете в гости на улицу Березовая, там встретился с другом. Что произошло дальше, рассказывают следователи.

- Мальчик вместе с другом играл в мобильные игры на телефоне, сидя на бетонной плите между домами по улице Рогачева города Бердска. Через какое – то время потерпевшему резко стало плохо, и и он упал с данной плиты. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали в больницу, но от полученных травм он скончался, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Знакомые семьи рассказывают, как врачи боролись за жизнь подростка:

- Миша ударился головой, у него была черепно-мозговая травма и клиническая смерть. За ночь у него два раза сердце останавливалось, врачи пытались его спасти, но не смогли - утром 10 сентября он умер.

Как говорят друзья школьника, одна из версий случившегося – Миша покурил электронную сигарету, ему стало плохо после затяжки. Так это или нет, предстоит выяснить правоохранителям: следователи начали проверку после гибели подростка.

*Имя подростка изменено.

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