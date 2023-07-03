Рядом с ней был мертвый парень: еще один человек погиб от отравления неизвестным веществом в Новосибирске

В Новосибирске вместе с девушкой, умершей после отравления неизвестным веществом, погиб 18-летний парень.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В квартире на Демакова в Новосибирске нашли сразу два трупа. Ранее сообщалось только об одной погибшей, 17-летней девятикласснице. Известно, что девочка погибла от отравления неизвестным веществом. Оказалось, что вместе с ней погиб 18-летний парень. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
– Предварительно установлено, что 27 июня в вечернее время в одной из квартир дома по улице Демакова были обнаружены тела 17-летней девушки и 18-летнего парня с признаками отравления неустановленным веществом, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.
В Следкоме добавили, что проводят следственные действия для установления всех обстоятельств ЧП. В рамках расследования проведут все необходимые экспертизы. Для установления смерти молодых людей назначили судебно-медицинскую экспертизу.
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