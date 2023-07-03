«Говорит, но тихо»: друзья избитого до полусмерти подростка под Новосибирском рассказали о его состоянии

Ребенка нашли в кустах. Фото: СУ СК РФ по НСО/соцсети

Друзья избитого до полусмерти подростка из Плотниково рассказали о его состоянии.

- Он пока в реанимации. Пришел в себя. Говорит, но тихо, - рассказала КП-Новосибирск знакомая школьника.

Мальчик действительно родился в рубашке. 29 июня его пытались убить сверстники. Ребята встретились на берегу реки Иня и поругались. В итоге мальчику распылили в лицо перцовый баллончик, а после изрезали его ножом.

Подростка бросили умирать в кустах. Его спас местный житель проходивший мимо.

СК возбудил уголовное дело по статье за покушение на убийство, совершенное группой лиц. Напавшим на мальчика парням избрали меру пресечения: 15-летнего отправили в СИЗО, 14-летнего под домашний арест.

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