Анна Кикина не при чем: в мэрии Новосибирска рассказали, как выбирали имена двум белым медвежатам

Малышек назвали Белка и Стрелка. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

В мэрии заявили, что выбор имени двум белым медвежатам – дочерям Герды из Новосибирского зоопарка имени Шило, не связан с приездом Анны Кикиной. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, малышек назвали Белка и Стрелка. Имена в День города 25 июня огласила сама космонавт.

После этого разразился скандал – новосибирцы остались недовольны решением. Многие заявили, что голосование было подставным. Якобы такие «космические» имена медвежата получили именно из-за знаменитой уроженки Новосибирска.

В мэрии опровергли факт накрутки голосов. Там напомнили, что конкурс проводился в два этапа. На первом отобрали 10 имен. Второй включал в себя несколько вариантов голосования.

Можно было высказать свое мнение под одним из постов в телеграм-канале зоопарка или в личных сообщениях группы «ВКонтакте», а также написать свой вариант на листе бумаги и бросить в куб возле вольера белых мишек на территории зверинца.

− При рассмотрении данного вопроса факт намеренного увеличения числа проголосовавших не подтвердился. Специалисты зоопарка подсчитывали голоса как вручную на бумажных вариантах, так и в официальных группах учреждения, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе муниципалитета.

Ранее скандал с именами прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

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