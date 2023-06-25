Новосибирцы предложили пять пар имен. Фото: Владимир ГАБОВ

Космонавт Анна Кикина назвала имена белых медвежат в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка:

- Это удивительно, ребята! Наших девчонок зовут Белка и Стрелка, - сообщила космонавт Анна Кикина.

Двое белых медвежат родились в декабре 2022 года у Кая и Герды — известной пары Новосибирского зоопарка. Весной сибиряки предлагали варианты имен для маленьких медведиц, складывая записки в ящик у вольера.

В итоге сотрудники зоопарка выбрали пять пар имен, за которые голосовали сибиряки: Белка и Стрелка, Нова и Сиба, Зима и Вьюга, Слава и Победа, Льдинка и Снежинка.

– Если еще пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок, – рассказали тогда сотрудники зоопарка.

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