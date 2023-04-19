В Новосибирском зоопарке горожанам предложили выбрать имена для двух белых медвежат

Новосибирцам предложили выбрать имена для родившихся девочек-медвежат. Фото: Владимир ГАБОВ.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило раскрыли пол двух родившихся белых медвежат, а горожанам предложили выбрать для них имена. У знаменитых родителей Кая и Герды родились девочки, им уже по четыре месяца.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, детенышей уже обследовали врачи и провели обязательное чипирование.

– Если еще пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок, – рассказали сотрудники зоопарка.

Новосибирцы сами решат, как назвать белоснежных медвежат. Предлагать свои варианты можно в комментариях в Telegram-канале зоопарка, в личных сообщениях группы «ВКонтакте», либо оставить свои предложения в специальном кубе возле вольера с медведями.

Горожане уже начали активно придумывать имена: в честь родителей – Гера и Кайя, в честь географических объектов – Аяна и Саяна, Бия и Катунь, как дань болливуду – Зита и Гита.

С 19 апреля по 14 мая сотрудники зоопарка выберут 10 наиболее интересных вариантов, а с 17 по 27 мая выберут два имени с помощью голосования. Итоги подведут в День Защиты Детей, 1 июня.

Один человек может предложить не более 5 имён.

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