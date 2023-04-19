В Новосибирском зоопарке горожанам предложили выбрать имена для двух белых медвежат

Новосибирцам предложили выбрать имена для родившихся девочек-медвежат. Фото: Владимир ГАБОВ.
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило раскрыли пол двух родившихся белых медвежат, а горожанам предложили выбрать для них имена. У знаменитых родителей Кая и Герды родились девочки, им уже по четыре месяца.
Как сообщили в пресс-службе зоопарка, детенышей уже обследовали врачи и провели обязательное чипирование.
– Если еще пару месяцев назад они ходили, неловко переваливаясь с лапы на лапу, то сейчас уверенно бегают по всему вольеру. Они умеют рыть небольшие берлоги и скатываться с горок, – рассказали сотрудники зоопарка.
Новосибирцы сами решат, как назвать белоснежных медвежат. Предлагать свои варианты можно в комментариях в Telegram-канале зоопарка, в личных сообщениях группы «ВКонтакте», либо оставить свои предложения в специальном кубе возле вольера с медведями.
Горожане уже начали активно придумывать имена: в честь родителей – Гера и Кайя, в честь географических объектов – Аяна и Саяна, Бия и Катунь, как дань болливуду – Зита и Гита.
С 19 апреля по 14 мая сотрудники зоопарка выберут 10 наиболее интересных вариантов, а с 17 по 27 мая выберут два имени с помощью голосования. Итоги подведут в День Защиты Детей, 1 июня.
Один человек может предложить не более 5 имён.
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