Имена белых медвежат, родившихся в Новосибирском зоопарке, назовут в День города

Пока у малышек нет имен. Фото: Анна НОВИКОВА

Уже через неделю сибиряки узнают, какие имена дали белым медвежатам, родившимся в декабре 2022 года в Новосибирском зоопарке. Об этом в телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Напомним, весной сибиряки предлагали вариаты имен для маленьких медведиц: оставляли свои предложения в соцсеятх и в кубе, который установили у медвежьего вольера. В итоге сотрудники зоопарка выбрали пять пар имен, за которые голосовали сибиряки: Белка и Стрелка, Нова и Сиба, Зима и Вьюга, Слава и Победа, Льдинка и Снежинка.

- Имена медвежат объявят в День города, - рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

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