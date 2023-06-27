Мэр Анатолий Локоть прокомментировал скандал с именами двух белых медвежат из Новосибирского зоопарка

В Новосибирске разразился скандал из-за имен для двух белых медвежат из Новосибирского зоопарка.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о скандале, разразившемся из-за имен для двух белых медвежат из Новосибирского зоопарка. Эту тему он поднял во время аппаратного совещания 27 июня.
Двух девочек, дочерей медведицы Герды, назвали Белка и Стрелка. Имена малышек в День города 25 июня озвучила космонавт Анна Кикина. Это решение возмутило местных жителей. Многие заявили, что голосование было подставным. Ведь, по их словам, лидировали варианты Нова и Сиба, а также Льдинка и Снежинка.
Вице-мэр Анна Терешкова попросила директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило перепроверить результаты. Однако Анатолий Локоть с этим не согласился.
− Хочу напомнить всем, что почетный житель города Новосибирска Анна Кикина озвучила имена и мы договорились, что эти имена полетят в космос. Поэтому надо успокоить общественное мнение и остановиться на этом решении, − высказался градоначальник.
Мэр добавил, что решение уже принято и менять его не стоит. Согласятся ли новосибирцы с таким исходом ситуации – остается только гадать.
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