«А мы зачем голосовали?»: новосибирцы недовольны именами для белых медвежат и считают голосование липовым

Малышек назвали Белкой и Стрелкой. Фото: https://vk.com/novosibirsk_zoo.

Горожане недовольны: для многих итоги голосования за имена белых медвежат Новосибирского зоопарка стали неожиданными. Вчера космонавт Анна Кикина торжественно вскрыла конверт и огласила: малышки станут Белкой и Стрелкой. Однако такой исход устроил не всех.

— А зачем мы тогда голосовали? Снежинка и Льдинка было бы уместнее для северных мишек. Да любые другие были бы уместнее. При чем тут Белка и Стрелка? — самый «залайканый» комментарий под постом об итогах голосования в паблике зоопарка.

Кажется, к этому мнению присоединились и другие горожане. Некоторые и вовсе считают, что голосование за выбор имен было подставным:

— Интересно, а как вы считали? Я посчитала голоса ВКонтакте: в итоге за Белку и Стрелку всего 39 голосов. В это время за Льдинку и Снежинку — 265, а за Нову и Сибу — 349. Я могла слегка ошибиться, но разрыв там все равно очень большой! В Telegram ситуация аналогичная. Я не поверю, что на сайте зоопарка люди массово стали голосовать за Белку и Стрелку, и тем более, что сами новосибирцы тоже стали писать эти имена в ящик для голосования в зоопарке, — считает возмущенная жительница Новосибирска.

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