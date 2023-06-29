В Новосибирске прокуратура требует закрыть частный пансионат, где избивали немощных постояльцев

Прокуратура потребовала закрыть частный пансионат через суд. Фото: прокуратура Новосибирской области.
В Новосибирске прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы приостановить деятельность частного пансионата «Рэмели», где избивали пожилых постояльцев. В их числе и 98-летний Ветеран Великой Отечественной войны Иван Серапионович Ларионов, который спустя короткое время скончался в больнице. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
– Прокуратура Октябрьского района проводит проверку по информации о причинении ветерану Великой Отечественной войны телесных повреждений в пансионате «Гармония», – сообщили в прокуратуре НСО. – В ходе проверочных мероприятий установлены нарушения законодательства о здравоохранении и пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью постояльцев.
Прокурор Октябрьского района обратился в суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности пансионата для пожилых людей на улице Инской. А также немедленно запретить оказывать там социальные услуги – перевезти всех постояльцев в другие учреждения.
– Результаты рассмотрения иска находятся на контроле в прокуратуре региона. Проверочные мероприятия продолжаются, – отметили в ведомстве.
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