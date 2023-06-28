В Новосибирске дерево рухнуло на трамвайные пути. Фото: МАСС.

В Новосибирске утром 28 июня на трамвайные пути упало дерево. Это произошло между остановками Зыряновская и Маковского. Об инциденте рассказали в МАСС.

– Дерево перегородило проезд трамваям. Оперативно прибывшие спасатели МАСС распилили ветки дерева и убрали их с трамвайных путей, – рассказали в службе спасения.

После спасательной операции движение трамваев восстановилось.

Ранее в МЧС предупреждали, что падение деревьев и конструкций возможно из-за шквалистого ветра. Его порывы днем 28 июня достигнут 22 метров в секунду.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Железнодорожном районе города массивное дерево рухнуло на детскую площадку.

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