В Новосибирске массивное дерево рухнуло на детскую площадку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на улице Урицкого, 37 на детскую площадку рухнуло массивное дерево. В результате инцидента чудом никто не пострадал. По факту ЧП проверку организовали в прокуратуре.

– По результатам проверки в прокуратуре оценят то, как ответственная УК занималась содержание придомовой территории, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В случае наличия оснований в ведомстве примут меры реагирования.

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