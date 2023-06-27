В Новосибирске массивное дерево рухнуло на детскую площадку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на улице Урицкого, 37 на детскую площадку рухнуло массивное дерево. В результате инцидента чудом никто не пострадал. По факту ЧП проверку организовали в прокуратуре.
– По результатам проверки в прокуратуре оценят то, как ответственная УК занималась содержание придомовой территории, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В случае наличия оснований в ведомстве примут меры реагирования.
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