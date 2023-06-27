Жуткий ветер, дождь и град: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за гроз, дождей и града. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 28 июня, в Новосибирской области прогнозируют сильные дожди, шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду, грозы. В связи с этим в ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили о возникновении ЧС.

– Вероятны обрывы линий связи и электропередач, падения деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывы кровли со зданий и сооружений, нарушения работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, рост количества ДТП на фоне неблагоприятной погоды, – перечислили в МЧС.

В связи с чем ГУ МЧС призвало властей муниципалитетов и ответственные службы работать в режиме усиленного реагирования. А также принять ряд профилактических мер. Среди них:

– Усилить контроль за готовностью дежурных сил служб электроснабжения и ЖКХ на оперативное реагирование в случаях возникновения аварийных ситуаций; Произвести внеочередные инструктажи и обеспечить готовность дежурных сил и средств для ликвидации возможных ЧС; Аварийные бригады поддерживать в готовности для оперативного реагирования. В случаях нарушения обеспечения объектов экономики, социальных и жилых строений электрической энергией, принимать меры к их устранению, – говорится в экстренном предупреждении сотрудников МЧС.

Также в ведомстве призвали проверить резервные источники электроснабжения, усилить контроль за объектами с круглосуточным пребыванием людей, проверить надежность крепления крыш, сооружений, рекламных щитов и плакатов, которые расположены на улице. А сотрудников ГИБДД попросили усилить контроль за дорожной обстановкой.

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