В Новосибирске сформировали коллегию присяжных для рассмотрения дела блогера Анатолия Гомзякова

Блогера обвиняют в убийстве подписчика Алексея Хребтова. Фото: соцсети

В Новосибирске рассмотрение дела дважды оправданного блогера Анатолия Гомзякова назначили на 4 июля. Коллегия присяжных уже сформирована.

Блогера обвиняют в убийстве подписчика Алексея Хребтова. Коллегии присяжных дважды выносили вердикт «Не виновен». После этого оправдательные приговоры обжаловали прокуратура и сторона потерпевшего. В итоге суд дважды отменил оправдательный приговор.

Теперь судьба Анатолия Гомзякова будет решаться в третий раз.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2020 года. По версии следствия, Алексей Хребтов пригласил блогера к себе домой, в квартиру на 24-м этаже. Вечер проходил шумно, мужчины выпивали и снимали видео для соцсетей. Наутро Хребтова нашли мертвым на газоне под окнами многоэтажки. Следователи также обнаружили у Алексея травмы головы, которые он получил еще при жизни. Однако Гомзяков поклялся, что спал и ничего не видел.

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