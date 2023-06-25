Скейтеры и яростные львы: в новосибирском парке «Арена» прошел фестиваль граффити

Уличные художники соревнуются между собой.
Фото: Евгений КОЧКИН
В Новосибирске праздник собрал жителей города во всех зеленых зонах. Жители левобережья пришли в парк «Арена», где сейчас проходит фестиваль граффити. Уличные художники соревнуются в мастерстве - рисуют кто скейтеров на борде, кто рычащих львов.
В парке поставили мягкие кресла.
Фото: Евгений КОЧКИН
Недалеко поставили и зону с мягкими креслами, создав уютную атмосферу. Можно посидеть, даже полежать, и отдохнуть от спешки.
Напомним, сегодня во всем городе проходит очень много праздничных фестивалей и концертов. Обо всех них можно почитать в нашей онлайн-трансляции.
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