Яблоку негде упасть: огромная очередь собралась у парка «Арена» в Новосибирске

У входа на VK Fest выстроились огромные очереди. Фото: Александра Карпова.

В Новосибирске начался VK Fest (0+). Многие зрители пришли сюда заранее. В результате образовались большие очереди, сообщили журналисты КП-Новосибирск, которые работают на месте.

– Волонтеры подсказывали, куда лучше пройти, где меньше людей, – рассказали коллеги.

На фестиваль приехало много косплееров в самых разных образах. А еще гостей встречали различные ростовые куклы.

VK Fest в Новосибирске – одно из самых ожидаемых событий этого лета. Впервые фестиваль проходит в Сибири: все билеты давно раскуплены. Ведется онлайн-трансляция.

Тем временем огромная очередь подростков пытается увидеть популярного видеоблогера Дмитрия Масленникова, который собирается вести баскетбольный матч. Они наблюдают за ним из-за забора и не теряют надежды взять автограф – очередь там тоже огромная.

Напомним, участников VK Fest ждут выступления знаменитостей – Басты, KARA KROSS, Seville (Artik & Asti). А еще для гостей проведут множество мастер-классов – к примеру, можно будет создать свой собственный парфюм или нарисовать картину. И даже побывать на площадке для поклонииков книг о Гарии Поттере и поиграть в квиддич.

Уважаемые читатели! Вы можете присоединиться к нашей трансляции: свои фото и видео присылайте на Whats App: тел. 8-913-068-56-72.

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