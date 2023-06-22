Названа дата сноса разрушенной взрывом пятиэтажки на Линейной 39 в Новосибирске. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Стало известно, когда снесут пятиэтажку на Линейной, 39 в Новосибирске. В феврале 2023 там произошла трагедия – взорвался бытовой газ. В результате чего часть дома обрушилась. Погибли несколько человек. В их числе – двухлетняя девочка. Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НСО Динар Фатхутдинов рассказал КП-Новосибирск, когда дом, который не подлежит восстановлению, снесут.

– Дом на Линейной, 39 в Новосибирске должны снести в августе 2023 года, – уточнил Фатхутдинов.

Известно, что снесут здание после того, как владельцы квартир получат компенсации за жилье. В общей сложности им выплатят 300 млн рублей.

– Ситуация с восстановлением прав граждан, пострадавших в результате взрыва на Линейной, находится у нас на контроле. Мы отслеживаем обеспечение жителей мерами поддержки, которые были определены властями, – сообщил Фатхутдинов.

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