Жильцам взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске выплатят 300 млн рублей

Жильцам взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске выплатили 300 млн рублей. Фото: Никита МАНЬКО

Названа сумма компенсации, которую выплатят владельцам квартир на Линейной, 39 в Новосибирске. В феврале 2023 там взорвался бытовой газ. Погибло несколько человек, в том числе двухлетняя девочка. Взрыв разрушил часть дома. Восстановлению пятиэтажка не подлежит. О ситуации с выплатой компенсаций КП-Новосибирск рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НСО Динар Фатхутдинов.

− Ситуация с восстановлением прав граждан, пострадавших в результате взрыва на Линейной, находится у нас на контроле. Мы отслеживаем обеспечение жителей мерами поддержки, которые были определены властями, – сообщил КП-Новосибирск Динар Фатхутдинов.

По его словам, пятиэтажку должны снести по контракту после выплаты компенсации гражданам.

– Всего владельцам квартир будет выплачено порядка 300 миллионов. Это именно за жилье. В части выплаты компенсаций нарушений не было, – уточнил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НСО.

Фатхутдинов напомнил, что снести дом должны в августе этого года.

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