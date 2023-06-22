Жильцам взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске выплатят 300 млн рублей

Жильцам взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске выплатили 300 млн рублей.
Фото: Никита МАНЬКО
Названа сумма компенсации, которую выплатят владельцам квартир на Линейной, 39 в Новосибирске. В феврале 2023 там взорвался бытовой газ. Погибло несколько человек, в том числе двухлетняя девочка. Взрыв разрушил часть дома. Восстановлению пятиэтажка не подлежит. О ситуации с выплатой компенсаций КП-Новосибирск рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НСО Динар Фатхутдинов.
− Ситуация с восстановлением прав граждан, пострадавших в результате взрыва на Линейной, находится у нас на контроле. Мы отслеживаем обеспечение жителей мерами поддержки, которые были определены властями, – сообщил КП-Новосибирск Динар Фатхутдинов.
По его словам, пятиэтажку должны снести по контракту после выплаты компенсации гражданам.
– Всего владельцам квартир будет выплачено порядка 300 миллионов. Это именно за жилье. В части выплаты компенсаций нарушений не было, – уточнил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НСО.
Фатхутдинов напомнил, что снести дом должны в августе этого года.
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