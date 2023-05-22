«Дом обещали снести в мае»: что будет с пятиэтажкой на улице Линейной в Новосибирске, где прогремел взрыв газа

Разрушенный дом планируют снести не раньше лета. Фото: Елисей ТАМБОВЦЕВ

Почти 4 месяца прошло со дня трагедии на улице Линейной в Новосибирске. Жильцам разрушенного дома № 39 выплатили компенсации - всего деньги получили 47 человек. Для расселения жильцов муниципальных квартир купят жилье на средства областного бюджета после проведения торгов, выделив на это 335 миллионов рублей.

Но вот что будет на месте руин пятиэтажки? Этот вопрос за несколько месяцев практически не сдвинулся с места. Разрушенную пятиэтажку запланировали снести, и еще в марте жильцы соседних домов предлагали построить на ее месте сквер, чтобы почтить память погибших. Их петиция собрала около 360 подписей.

- Разобьют ли аллею памяти или отдадут место под застройку - по-прежнему неизвестно. Последнее, что имеем на руках, - это ответ на обращение к депутату Люмину о том, что наше мнение учтут. Дом обещали снести в мае, но месяц почти подошел к концу, а никаких работ не проводят, - рассказал КП-Новосибирск житель дома № 39/1 по улице Линейной Елисей Тамбовцев.

В мэрии Новосибирска сообщают, что документация на разработку проекта по сносу дома пока на экспертизе. И конец мая - примерный срок, в течение которого ждут положительный ответ. После этого власти смогут заключить контракт с подрядчиком, который займется сносом уже летом. Но вот что появится на пустыре: новостройка или парк?

- Окончательное решение о строительстве жилого дома или обустройстве сквера до настоящего времени не принято, мнение жителей будет учтено. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с прилегающей территорией, принадлежит собственникам помещений этого дома на праве общей долевой собственности, - сообщили КП-Новосибирск в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Жильцы разрушенного дома переживают еще и из-за того, что деньги, уплаченные ими за капремонт, потратят на снос. «Комсомолка» направляла запрос в областное министерство ЖКХ и энергетики насчет того, куда пойдут деньги, однако ответ оттуда по-прежнему не поступил.

Напомним, 10 февраля в Новосибирске по делу о взрыве газа арестовали двух омичей, Евгения Кавуна и Ирину Урбах. Накануне трагедии они появились в доме под видом сотрудников газовой службы и поменяли газовые трубки в нескольких квартирах. До 9 июня они оба находятся под стражей.

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