Появились фотографии бассейна в новосибирской сауне, в котором утонул 10-летний мальчик

В сауне есть зона для детских развлечений. Фото: Никита МАНЬКО

КП-Новосибирск публикует фотографии новосибирской сауны, в которой погиб 10-летний мальчик. Ребенок, который был гостем на дне рождении друга, утонул в бассейне.

Тело ребенка нашли в чаше бассейна. Фото: Никита МАНЬКО

На фото видно, что в сауне оборудована зона бассейна. В ней есть горки для развлечения детей. Также везде размещены таблички с напоминаем о том, что оставлять детей без присмотра недопустимо.

В сауне есть предупредительные таблички. Фото: Никита МАНЬКО

Погибший ребенок был на дне рождении без родителей. Фото: Никита МАНЬКО

Сотрудники сауны рассказали КП-Новосибирск, что всего было около 25 человек гостей, молодого и среднего возраста. Среди них были трое детей. Один из них погибший 10-летний мальчик. Он был на празднике без родителей. Ребенка без признаков жизни в чаше бассейна нашли взрослые. Ему сразу же вызвали скорую. Однако медики не смогли реанимировать мальчика. Он погиб.

В сауне уже тонул ребенок. Фото: Никита МАНЬКО

В обстоятельствах трагедии разбираются СК и прокуратура.

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