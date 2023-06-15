Появились фотографии бассейна в новосибирской сауне, в котором утонул 10-летний мальчик

В сауне есть зона для детских развлечений.
Фото: Никита МАНЬКО
КП-Новосибирск публикует фотографии новосибирской сауны, в которой погиб 10-летний мальчик. Ребенок, который был гостем на дне рождении друга, утонул в бассейне.
Тело ребенка нашли в чаше бассейна.
Фото: Никита МАНЬКО
На фото видно, что в сауне оборудована зона бассейна. В ней есть горки для развлечения детей. Также везде размещены таблички с напоминаем о том, что оставлять детей без присмотра недопустимо.
В сауне есть предупредительные таблички.
Фото: Никита МАНЬКО
Погибший ребенок был на дне рождении без родителей.
Фото: Никита МАНЬКО
Сотрудники сауны рассказали КП-Новосибирск, что всего было около 25 человек гостей, молодого и среднего возраста. Среди них были трое детей. Один из них погибший 10-летний мальчик. Он был на празднике без родителей. Ребенка без признаков жизни в чаше бассейна нашли взрослые. Ему сразу же вызвали скорую. Однако медики не смогли реанимировать мальчика. Он погиб.
В сауне уже тонул ребенок.
Фото: Никита МАНЬКО
В обстоятельствах трагедии разбираются СК и прокуратура.
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