В Новосибирске возбудили уголовное дело после гибели 11-летнего мальчика при пожаре

После гибели 11-летнего мальчика при пожаре в дачном доме в Первомайском районе Новосибирска возбудили уголовное дело. Фото: прокуратура НСО

После гибели 11-летнего мальчика при пожаре в дачном доме в Первомайском районе Новосибирска возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

− Следователи совместно с сотрудниками МЧС и следователями-криминалистами провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначена пожарно-техническая экспертиза, и судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, − отметили в Следкоме.

Расследование уголовного дела продолжается. Также стало известно, что проверку организовала прокуратура НСО.

Напомним, трагедия произошла утром 14 июня на территории садового общества «Конструктор». Из горящего дачного дома отец успел вынести 4-летнего малыша, его госпитализировали с ожогами. Спасти 13-летнего мальчика не удалось.

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