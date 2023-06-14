«Ребенок погиб в пожаре на даче»: многодетная мама потеряла сына и родила в тот же день

На месте работают пожарные. Фото: пресс-служба МЧС России по НСО

Утром 14 июня в Новосибирске на пожаре погиб 12-летний ребенок. ЧП произошло в Первомайском районе в СНТ «Конструктор» около 8 утра. В доме жила многодетная семья. Как рассказывают соседи, мама погибшего мальчика была в положении.

- Семья очень хорошая, многодетная. Детей было трое в семье, девочка старшая - ей 14 и два мальчика 12 лет и 4 года. Этой ночью семья отвезла маму рожать еще одного ребенка, четвертого, она вот родила. Получается, в один день и потеряла ребёнка, и родила, - рассказали КП-Новосибирск соседи семьи.

Перед самой трагедией дома были сыновья с отцом. Девочка-подросток незадолго до беды ушла из дома на подработку.

- Еще пока непонятно, что и как вспыхнуло. Когда начался пожар, отец мальчиков проснулся и успел вытащить только 4-летнего. Второй погиб, - говорят соседи. – Младший ребёнок хоть и жив, но пострадал - его в ожоговый центр отвезли. У него обожжены ручки и ножки.

Дом выгорел дотла. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС и Следственного комитета.

- Тушение пожара осложняло обрушение кровли. На ликвидацию возгорания на предварительной площади 33 квадратных метра потребовалось 7 минут, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Также делом заинтересовалась прокуратура.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, - уточнили в ведомстве.

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