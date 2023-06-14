В Новосибирске прокуратура начала проверку по факту пожара, в котором погиб 11-летний мальчик

Прокуратура организовала проверку по факту пожара, который унес жизнь 11-летнего мальчика. Фото: ГУ МЧС России по НСО
Прокуратура организовала проверку по факту пожара, который унес жизнь 11-летнего мальчика. Трагедия произошла утром 14 июня на территории садового общества «Конструктор» в Новосибирске.
− Прокурор Первомайского района и его заместитель выехали на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и служб, − сообщили в ведомстве.
Напомним, огонь объял дачный дом и баню. Из горящего жилого строения родители успели вынести 4-летнего ребенка. Малыша госпитализировали в ожоговый центр.
Спасти 11-летнего мальчика не удалось. С пострадавшими работают специалисты психологической службы.
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