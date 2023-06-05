В Новосибирской гимназии, где бастовали третьеклассники, уволился второй директор

В Новосибирской гимназии, где бастовали третьеклассники, уволился уже второй директор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской гимназии, где бастовали третьеклассники, уволился уже второй директор. Об этом стало известно в понедельник, 5 июня.

— Заявление на увольнение было написано уже некоторое время назад, сегодня она уже не исполняет свои полномочия, — рассказали КП-Новосибирск мама одной из учениц, Наталья.

Директор проработала в этой школе всего три недели. Она заняла пост после увольнения предыдущего директора — та покинула пост во время забастовки третьеклассников, которые устроили бойкот одной из учениц. Некоторое время девочка ходила на уроки одна.

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