Новый директор новосибирской гимназии, в которой третьеклассники устроили забастовку, написала заявление на увольнение. Фото: Иван ВИСЛОВ

В среду, 31 мая, стало известно, что новый директор новосибирской гимназии, прославившейся забастовкой третьеклассников, написала заявление на увольнение. Об этом КП-Новосибирск рассказала мать девочки против которой устраивали травлю.

– Я говорила сегодня с директором, она сказала, что написала заявление на увольнение, – уточнила Наталья.

Причина, по которой руководитель планирует уволиться неизвестна. Она заняла пост недавно, несколько недель назад после увольнения предыдущего директора.

Ранее КП-Новосибирск писала, что третьеклассница, которой устроили бойкот в новосибирской гимназии, осталась одна в 3 «А».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девочка, которой устроили бойкот в гимназии, осталась одна в 3 «А»: других детей массово перевели в новый класс

Третьеклассница, которой устроили бойкот в новосибирской гимназии, осталась одна в 3 «А» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber