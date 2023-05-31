Новый директор новосибирской гимназии, в которой третьеклассники устроили забастовку, написала заявление на увольнение.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В среду, 31 мая, стало известно, что новый директор новосибирской гимназии, прославившейся забастовкой третьеклассников, написала заявление на увольнение. Об этом КП-Новосибирск рассказала мать девочки против которой устраивали травлю.
– Я говорила сегодня с директором, она сказала, что написала заявление на увольнение, – уточнила Наталья.
Причина, по которой руководитель планирует уволиться неизвестна. Она заняла пост недавно, несколько недель назад после увольнения предыдущего директора.
Ранее КП-Новосибирск писала, что третьеклассница, которой устроили бойкот в новосибирской гимназии, осталась одна в 3 «А».
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