В Новосибирске скульптуру «Сердце» вернут обратно в Первомайский сквер после реконструкции

В Новосибирске скульптуру «Сердце» из Первомайского сквера вернут обратно после реконструкции. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске скульптуру «Сердце» из Первомайского сквера вернут обратно после реконструкции. Изначально предполагалось, что ее перевезут в сад Дзержинского вместе с другими скульптурами. Но время демонтажа подрядчик уронил сооружение.

— По проекту скульптура возвращается на тоже место после реконструкции сквера. Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! Сейчас его отреставрируют, и к сентябрю скульптура будет на месте, — написала в своем телеграм-канале вице-мэр города Анна Терешкова.

Напомним, сейчас Первомайский сквер закрыт на реконструкцию. Полностью завершить ее планируют к ноябрю 2023 года. Там сделают две центральные площадки, отремонтируют дорожки, установят новые фонари и скамейки. А скульптуры — демонтировать и перевезти в сад Дзержинского. Нетронутыми останутся только «2000-летие Рождества Христова» и мемориальная доска «Герои Советского Союза Центрального района города Новосибирска».

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