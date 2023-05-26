В Новосибирске Первомайский сквер обнесли строительной оградой. Фото: проектная документация

В Новосибирске Первомайский сквер обнесли строительной оградой. Вскоре там начнутся ремонтные работы.

— В течение месяца проведут разборку тротуаров и дорожек, асфальтобетонных покрытий тротуаров, бортовых камней, подпорной стенки, а также демонтаж вазонов, малых архитектурных форм, светильников, указателей, скульптур, — рассказали в мэрии города.

Единственные скульптуру, которую в парке не тронут — это «2000-летие Рождества Христова». Нетронутой останется также мемориальная доска «Герои Советского Союза Центрального района города Новосибирска».

Демонтированные скульптуры перевезут в парк культуры и отдыха им. Ф. Э. Дзержинского.

Напомним, полностью завершить реконструкцию Первомайского сквера планируется к ноябрю 2023 года. Там сделают две центральные площадки, отремонтируют дорожки, установят новые фонари и скамейки.

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