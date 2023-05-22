В Новосибирске Первомайский сквер реконструируют к ноябрю 2023 года

Сквер будет экологичным — всюду зелень. Фото: из проектных документов.
Первомайский сквер в Новосибирске благоустроят за 118 миллионов рублей. Сейчас «Горзеленхоз» ищет подрядчика. Информация появилась на сайте госзакупок.
По проекту реконструируют все дорожки сквера. Мощение сделают двух видов: крупными и мелкими плитами. В парке обустроят две центральные площадки возле фонтана. Также заменят и покрытие прилегающих к скверу тротуаров.
Фонари и скамейки сделают в стиле «современной классики» — похожие сейчас стоят на Михайловской набережной.
Рабочие уберут торговые павильоны и каменные скульптуры, а также отремонтируют фонтан.
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