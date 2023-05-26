В Первомайском сквере Новосибирска бульдозер уронил скульптуру «Сердце» при сносе

В Первомайском сквере Новосибирска снесли популярную скульптуру «Сердце». Фото: мэрия Новосибирска
В Первомайском сквере Новосибирска снесли популярную скульптуру «Сердце». Во время проведения работ бульдозер уронил памятник, что возмутило местных жителей. В мэрии Новосибирска поспешили успокоить горожан.
Видео появилось в группе «АСТ-54». Очевидец отметил, что «Сердце» снесли варварским методом. Горожане начали переживать, предполагая, что из-за удара об землю скульптура могла получить повреждения.
Расставить точки над «i» поспешила начальник МАУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.
− Со скульптурой все в порядке. Сейчас она находится в Первомайском сквере. Поменяли технику на ту, которая поднимает вес до 10 тонн – кран и грузовая платформа. Сердце аккуратно поднимут и установят в сад Дзержинского, как это было сделано с другими более легкими скульптурами, − цитируют Наталью Цветкову в мэрии.
Начальник МАУ «Горзеленхоз» добавила, что подрядчика призвали бережно относиться к имуществу.
Напомним, Первомайский сквер будут реконструировать. Вчера его обнесли строительной оградой.
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