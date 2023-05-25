Новосибирскому ученому СО РАН Анатолию Маслову продлили арест

Анатолий Маслов будет находится под стражей по 10 ноября. Фото: academcity.org

Санкт-Петербургский городской суд продлил арест новосибирскому ученому СО РАН Анатолию Маслову. Он будет находится под стражей по 10 ноября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, физика уже перевели из московского СИЗО «Лефортово» в Санкт-Петербург.

Ближайшее заседание по делу Маслова состоится 1 июня.

Напомним, Анатолия Маслова обвиняют в госизмене. Ученого задержали 28 июня 2022 года.

Ранее новосибирские ученые обратились с просьбой защитить их коллег, которых обвиняют в госизмене. В Кремле ответили на это письмо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber