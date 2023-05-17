В Кремле ответили на письмо новосибирских ученых, просивших защитить своих коллег

В Кремле пока не могут комментировать обращение ученых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле отреагировали на обращение ученых из Новосибирска, просивших защитить их коллег, которых обвиняют в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы, действительно, видели это обращение, но работают российские специальные службы. Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях, — ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За последний год по подозрению в госизмене арестовали троих ученых-аэродинамиков института СО РАН: Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева.

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