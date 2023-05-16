Новосибирского ученого, обвиняемого в госизмене, отправили под домашний арест

Научному сотруднику может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Фото: http://itam.nsc.ru/

Советский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения местному ученому. Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева подозревают в госизмене.

— Суд постановил отправить Звегинцева Валерия под домашний арест до 7 июня 2023 года, — сообщили в ведомстве.

Меру пресечения избрали 7 апреля 2023 года.

По статье 275 УК РФ научному сотруднику может грозить срок от 12 до 20 лет.

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