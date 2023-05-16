Новосибирского ученого, обвиняемого в госизмене, отправили под домашний арест

Научному сотруднику может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Фото: http://itam.nsc.ru/
Советский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения местному ученому. Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева подозревают в госизмене.
— Суд постановил отправить Звегинцева Валерия под домашний арест до 7 июня 2023 года, — сообщили в ведомстве.
Меру пресечения избрали 7 апреля 2023 года.
По статье 275 УК РФ научному сотруднику может грозить срок от 12 до 20 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирского ученого СО РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене
Научного сотрудника арестовали (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер