Стала известна уточненная программа на День города в Новосибирске 2023

В мэрии Новосибирска опубликовали уточненную программу на День города 2023. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В мэрии Новосибирска опубликовали уточненную программу на День города 2023. Мероприятия будут проходить на протяжении двух дней: 24 и 25 июня. Стартует праздник вечером в субботу.

преддверии праздника, чтобы как можно большее количество попало на мероприятие и было не жарко, мы открываем День города в 17. 00 24 июня. На площади Ленина пройдет парад духовых оркестров со всей России

— Хотелось бы, чтобы как можно больше людей попали на мероприятие. При этом, чтобы проходило все комфортно: не было жарко. Поэтому мы открываем День города в 17:00 в субботу, 24 июня, — пояснила Анна Терешкова на пресс-конференции в ТАСС.

По красному проспекту пройдет парад духовых оркестров, приехавших в Новосибирск из 11 городов. По центру города также пройдет конный оркестр из Тувы, рота почетного караула и барабанщицы.

Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу празднования Дня города в Новосибирске 2023. А также о том, что в этом году салют на День города проводиться не будет.

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