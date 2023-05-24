В Новосибирске отменили салют на День города в 2023 году

В Новосибирске отменили салют на День города.
Фото: Евгений КОЧКИН
В Новосибирске отменили салют на День города. Об этом рассказала вице-мэр города Анна Терешкова в среду, 24 мая.
— В этом году на День города у нас праздничного салюта у нас не будет. Было принято решение, что сейчас салюты запускаются только на 9 Мая и на когда будет победа, — пояснила Анна Терешкова.
При этом вице-мэр уточнила, что в городе могут быть организованы «небольшие пиротехнические эффекты во время праздника».
Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу празднования Дня города 2023. Точный список мероприятий еще уточняется, но уже известно, что улицу Ленина вновь сделают пешеходной с 3 июня до 3 июля. Она будет украшена арками с цветами в стиле времен года.
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