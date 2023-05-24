В Новосибирске отменили салют на День города в 2023 году

В Новосибирске отменили салют на День города. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске отменили салют на День города. Об этом рассказала вице-мэр города Анна Терешкова в среду, 24 мая.

— В этом году на День города у нас праздничного салюта у нас не будет. Было принято решение, что сейчас салюты запускаются только на 9 Мая и на когда будет победа, — пояснила Анна Терешкова.

При этом вице-мэр уточнила, что в городе могут быть организованы «небольшие пиротехнические эффекты во время праздника».

Ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу празднования Дня города 2023. Точный список мероприятий еще уточняется, но уже известно, что улицу Ленина вновь сделают пешеходной с 3 июня до 3 июля. Она будет украшена арками с цветами в стиле времен года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города в Новосибирске 25 июня 2023: праздничная программа, список мероприятий

Рассказываем, как отметят День города в Новосибирске 25 июня 2023 (подробнее).

В Новосибирске улицу Ленина вновь сделают пешеходной до 3 июля

Машинам запретят проезд из-за празднования Дня города (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber