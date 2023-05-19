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НовостиОбщество19 мая 2023 11:49

В Новосибирске улицу Ленина вновь сделают пешеходной до 3 июля

Машинам запретят проезд из-за празднования Дня города
Данила ШУЛЯК
Ограничения введут от площади Ленина и до улицы Советской.

Ограничения введут от площади Ленина и до улицы Советской.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления, по которому улицу Ленина сделают пешеходной с 3 июня до 3 июля. Перекроют участок дороги от площади Ленина до улицы Советской.

— Это нужно, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2023 году, — сообщили в муниципалитете.

По Ленина смогут ездить только пожарные, медики и прочие экстренные службы.

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