Следственный комитет в Новосибирской области может возглавить генерал Долгалев из Хабаровска

Управление следственного комитета в Новосибирской области может возглавить генерал-лейтенант Евгений Долгалев из Хабаровска.Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Управление следственного комитета в Новосибирской области может возглавить генерал-лейтенант Евгений Долгалев из Хабаровска. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

Долгалев окончил Омский государственный университет, в Омске же начал в 1992 году свою карьеру в должности следователя прокуратуры Октябрьского района Омска. Позже работал старшим помощником прокурора, замначальника отдела по расследованию особо важных дел, начальником методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области. Сейчас он возглавляет управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской области.

Напомним, должность стала вакантной летом 2021 года. Тогда в отставку ушел Андрей Лелеко, возглавлявший региональное ведомство с 2016 года. Сейчас его обязанности исполняет Виталий Зарипов.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что глава управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов выходит на пенсию.

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