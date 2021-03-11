Главу СКР по Новосибирской области Андрея Лелеко отстранили от должности

Руководителя Следственного комитета по Новосибирской области Андрея Лелеко отстранили от обязанностей. Фото: СУ КР по НСО

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Руководителя Следственного комитета по Новосибирской области Андрея Лелеко отстранили от обязанностей. Такое решение было принято в связи с комиссионной служебной проверкой регионального отделения следственного комитета.

— В следственном управлении по Новосибирской области отмечено ухудшение качества следствия: более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку, что значительно хуже средних общероссийских показателей. Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних. Увеличилось число требований надзорного ведомства об устранении нарушений закона в ходе следствия, а также жители региона стали чаще обращаться в центральный аппарат, — пояснили в пресс-службе СУ СКР РФ.

В ходе комиссионной служебной проверки будут исследованы причины такого снижения показателей по основным направлениям работы подразделений.

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