Новосибирский прокурор, контролирующий следователей и оперативников, выходит на пенсию

Глава управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов выходит на пенсию.

Глава управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов выходит на пенсию. Об этом стало известно в среду, 24 мая.

— Он уходит в отпуск с последующим увольнением, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Виталию Чернову 45 лет. В 2010-х он занимал пост прокурора Железнодорожного района, а затем стал начальником управления в облпрокуратуре. Ведомство тогда возглавлял Владимир Фалилеев.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске главу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного главка МВД Владимира Вялкова увольняют с должности в связи с утратой доверия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске главного борца с коррупцией увольняют из-за утраты доверия

Речь идет о руководителе УЭБиПК (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber