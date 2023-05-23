В Новосибирске главного борца с коррупцией увольняют из-за утраты доверия

Владимира Вялкова увольняют с должности. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске главу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного главка МВД Владимира Вялкова увольняют с должности. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

— Решение об увольнении принято в связи с утратой доверия, — пояснил КП-Новосибирск источник.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции создано в декабре 2011 года и объединило после реорганизации системы МВД подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber