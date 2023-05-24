«Мамочки больше нет»: в Новосибирске скончалась женщина, впавшая в кому на Бали

Елена Новосельцева впала в кому в январе. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой

В Новосибирске скончалась Елена Новосельцева, впавшая в кому на Бали. Об этом сообщили ее родственники.

- Мамочки больше нет. Она умерла 22 мая, - рассказала КП-Новосибирск дочка Елены.

Похороны пройдут в среду, 24 мая.

Напомним, что за историей Елены Новосельцевой «Комсомолка» следила с самого начала. Женщина улетела на отдых на Бали и в январе там впала в кому. У нее случился инсульт и ее госпитализировали. Женщине требовалась эвакуация на Родину, а также огромные суммы, чтобы погасить долг в клинике на Бали. В феврале ее перевезли в Новосибирск, а в марте прооперировали.

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