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НовостиОбщество22 февраля 2023 0:47

«Мамочка такая маленькая, худенькая»: женщину, впавшую в кому на Бали, доставили в Новосибирск

Женщину, впавшую в кому на Бали, доставили в Новосибирск
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Женщину, впавшую в кому на Бали, доставили в Новосибирск. Фото: предоставлено дочерью женщины.

Женщину, впавшую в кому на Бали, доставили в Новосибирск. Фото: предоставлено дочерью женщины.

Сибирячку, которая впала в кому на Бали, доставили в Новосибирск. Об этом КП-Новосибирск сообщила ее дочь.

– Мамочка такая маленькая, худенькая, красивая… Когда узнала, что прилетела домой, стала глазами нас искать. Ее очень быстро пронесли мимо нас, – поделилась дочь женщины, Наталья.

Ранее КП-Новосибирск писала, что у жительницы Новосибирска Елены на Бали случился инсульт. После него она впала в кому. С транспортировкой в Новосибирск ей помогли власти Новосибирской области.

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