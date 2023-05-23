В Новосибирске избирают меру пресечения подозреваемому в растлении школьниц у гаражей: кадры с суда

В Новосибирске избирают меру пресечения мужчине, которого подозревают в нападении на двух школьниц. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске избирают меру пресечения мужчине, которого подозревают в нападении на двух школьниц. Напомним, случилось преступление в Советском районе города. Сообщалось, что педофил угрожал девочкам 10 и 11 лет, завел малолетних в гаражи возле станции «Сеятель» и надругался.

— На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По пункту 5 статьи 132 УК РФ, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

За это преступление ему может грозить до 20 лет колонии.

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