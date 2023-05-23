Задержан педофил, надругавшийся над школьницами у гаражей в Новосибирске

Задержан подозреваемый, надругавшийся над школьницами у гаражей в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании двух школьниц в Советском районе Новосибирска. Сообщалось, что педофил угрожал девочкам 10 и 11 лет, завел малолетних в гаражи возле станции «Сеятель» и надругался.

– Подозреваемый задержан. 23 мая ему изберут меру пресечения, – сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Известно, что на подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По пункту 5 статьи 132 УК РФ. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

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