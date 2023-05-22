В Новосибирске педофил развратил двух школьниц у гаражей

Педофил пригрозил девочкам и завел за гаражи.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жители Советского района Новосибирска стали свидетелями страшного преступления — мужчина напал на школьниц. В понедельник, 22 мая КП-Новосибирск эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах.
По предварительной версии, мужчина встретил детей прямо возле школы. Он угрожал девочкам 10 и 11 лет, завел в гаражи возле станции «Сеятель» и развратил.
Все подробности случившего выясняют в Следственном управлении СК РФ.
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