Бастрыкин поручил проверить массовую драку мигрантов на Хилокской в Новосибирске

Личности участников конфликта устанавливают в полиции. Фото: СК России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения в СМИ о драке мигрантов в районе Хилокского рынка в Новосибирске. Напомним, инцидент произошел вечером 21 мая. По словам местных жителей, мужчины, которые участвовали в драке, были нетрезвыми. Их личности сейчас устанавливает полиция. По факту случившегося проверку проводят в областном Следкоме.

— По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве. – Кроме того, о результатах проверки будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ранее инициативная группа жителей Новосибирска уже была на личном приеме у председателя СК России и сообщала о проблемах в районе. По поручению главы СК России было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, скоро завершится расследование уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Как сообщили в СК России, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе и результатах расследования уголовных дел, а также о проверке опубликованной в соцсетях информации о нарушении общественного порядка.

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